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كتب - يوسف عفيفي:

تصوير – محمود بكار:

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية، بمسرح النقابة، بحضور الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة الحالى والسابقين.

وحصد مصراوي، جائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية، بقصة "لزامًا علينا الرحيل.. آخر أيام مثلث ماسبيرو والمكس" للزملاء أحمد الليثى ومها صلاح الدين بموقع "مصراوي".

كما فاز بجائزة التصوير الصحفي، صورة "مصيف الشعب" و"علاقات في الأسر" للزميل روجيه أنيس بموقع "مصراوي".

وفاز بالجائزة الثانية فرع التحقيق الصحفي، سلسلة تحقيقات عن تنظيم داعش الإرهابي في سيناء للزميل عبدالوهاب عليوة بموقع "مصراوي"، وذلك مناصفة مع تحقيق "الوطن" تكشف: مرضى الزهايمر.. السقوط من ذاكرة الدولة".. للزميلين أحمد العميد ومحمد أبو ضيف بجريدة الوطن.

وهنأ نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة حفل مسابقة جوائز الصحافة المصرية.

وقال ضياء رشوان، إن انعقاد حفل توزيع جوائز مسابقة "جوائز الصحافة المصرية"، هو بمثابة عودة حقيقية إلى العمل والنشاط النقابي.

وأوضح أنه لولا الصحافة المصرية لما كانت النقابة، فالصحافة جاءت قبل النقابة، وبقاؤها هو بقاء للنقابة.

وأضاف أن 27 مؤسسة حصلت على ما بين جائزة إلى 7 جوائز، مؤكدًا أن التفوق موزع على كل الجماعة الصحفية