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"مستقبل وطن" يثمن بسالة القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

11:04 م الأربعاء 22 يوليه 2020
"مستقبل وطن" يثمن بسالة القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتب- محمد نصار:

أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، يقظة رجال قواتنا المسلحة في مواجهة وإحباط أي عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وقال رشاد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصفية 18 فردًا تكفيريًا، يحمل العديد من الدلائل، أولها أن أفراد أجهزتنا الأمنية باتوا يتمتعون بيقظة شديدة، ويدركون طبيعة تحركات الجماعات الإرهابية من خلال معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضاف رشاد: ومن بين هذه الدلائل أنها رسالة طمأنة لجموع المصريين على أن عزيمة رجال قواتنا المسلحة ثابتة وراسخة وعاقدة العزم على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وترسيخ مناخ آمن ينعم فيه الوطن بالسلام والتنمية والنهوض وكتابة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن فشل هذه العملية أيضًا يعكس حجم تخبط وارتباك الجماعات الإرهابية وعدم قدرتهم على المواجهة، وأنهم باتوا يلفطون أنفاسهم الأخيرة، وأن جهود قواتنا المسلحة نجحت في محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم، وأفقدتهم توازنهم وقاربت من كتابة نهايتهم الحتمية.

واختتم رشاد: ثقتنا كبيرة لا حدود لها في قدرة قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة على اجتثاث الإرهاب من جذوره.. وسنظل صفًا واحدًا لن نتأخر عن تقديم الدعم والتأييد وبث روح العزيمة والإصرار لكل من يحمل هموم الوطن على أكفه.

أشرف رشاد الشريف مواجهة الإرهاب حزب مستقبل وطن الجماعات الإرهابية شمال سيناء

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