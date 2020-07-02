ارتفاع الحرارة والرطوبة تصل لـ90%.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد ليلا.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات.

وتابعت شاكر، لمصراوي: سجلت درجات الحرارة اليوم على القاهرة 38 درجة وتستمر على هذا النحو حتى بداية الأسبوع، لافته إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة أيضًا على المناطق الجنوبية، لتسجل الحرارة 40 حتى 42 على شمال وجنوب الصعيد، بينما تصل لـ30 إلى 32 درجة على السواحل الشمالية.

وأكدت أن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بمنخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أنه في ظل وجود طقس حار ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على القاهرة، والتي تتراوح بين 75% و80%، ومن 85% إلى 90% على السواحل الشمالية.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه تتمثل الظواهر الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة في وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحري، كما تتواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.​