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القوى العاملة: وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

12:15 م الأحد 19 يوليه 2020
القوى العاملة: وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، كشف فيه عن وصول 5 رحلات إلى مطاري القاهرة، وسوهاج.

وبحسب بيان اليوم، كشف الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 915 عاملا.

وجاءت الرحلات كالتالي:

- الرحلة الأولى، على طيران العربية - مصر، رقم 218 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة الثانية، على الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا.

- الرحلة الثالثة، على فلاي ايجبت رقم 5048 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 290 عاملا.

- الرحلة الرابعة، على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05، وتصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

  • الرحلة الخامسة، على الجزيرة رقم 1417 قيام من الكويت 20:35 وصول مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
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محمد سعفان القوى العاملة رحلات طيران

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