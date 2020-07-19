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نقيب المحامين يدعو هيئة المكتب لاجتماع طارئ اليوم

11:04 ص الأحد 19 يوليه 2020
نقيب المحامين يدعو هيئة المكتب لاجتماع طارئ اليوم

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مصراوي:

دعا رجائي عطية، نقيب المحامين، أعضاء هيئة مكتب النقابة، لاجتماع طارئ ظهر اليوم الأحد بمكتبه.

وقال "عطية" في بيان له: "أدعو جميع أعضاء هيئة المكتب لاجتماعٍ طارئ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد بمكتبي بالنقابة العامة وأرجو عدم التخلف للأهمية القصوى".

وكان قد أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بنقل 3 موظفين من النقابة، كما أمر بتنفيذ خمسة أحكام قضائية بإلغاء قرار الزوال فيما يترتب عليه.

رجائي عطية نقيب المحامين

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