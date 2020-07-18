الجدل مستمر.. هل أصبح "كورونا" أقل خطورة؟ (فيديوجرافيك)

كتب- أحمد جمعة:

لا يزال الجدل مستمرًا إلى الآن بشأن حدوث تطوّر جيني لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جعلت أعراضه أقل حدّة عن الشهور الماضية التي خلّف فيها أكثر من 14 مليون إصابة حول العالم، وقرابة 600 ألف حالة وفاة.

في مصر، رأى عدد من الأطباء أن أعراض كورونا باتت أقل خطورة عن ذي قبل، إذ لم يعد يعاني الكثير من المصابين من أعراض تنفسية شديدة، كما انخفض عدد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية مركزة وتنفس صناعي.

وأيّد ذلك الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار وزير الصحة للصحة والوقاية، في تصريحات تلفزيونية، بأن شراسة فيروس كورونا بدأت تقل في حدة الأعراض والإصابة، وهي أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الأعداد في مصر.

لكن على النقيض، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الفيروس لم يتحوّر حتى الآن، ولم يثبت أي تطور جيني، بعد إجراء أكثر من 80 ألف عينة في المختبرات المرجعية.

ويستعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي الجدل بشأن الوضع الحالي للفيروس: