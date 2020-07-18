أمين شباب مستقبل وطن: مصر محاطة بالمخاطر الخارجية

قال محمد الجارحي، الأمين العام المساعد وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن، إن هناك عدد كبير من التحديات والمخاطر الخارجية التي تحيط بمصر في الوقت الراهن، مؤكدًا أنه لم يعد خافيًا على أي وطني ذي عينين وبصيرة عظم المخاطر الخارجية التي تواجه مصرنا الغالية.

وأشار الجارحي في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن الجغرافي الراحل جمال حمدان، قال إن مصر إذا لم تتحرك لكي تكون قوة عظمى تسود المنطقة بأثرها، فسيتداعى عليها الجميع يوما مًا "كالقصعة" أعداء وأشقاء وأصدقاء أقربين وأبعدين.

وكشف الجارحي أن هناك جبهتين في وقت واحد تواجهها مصر (تحدي ليبيا غربًا، تحدي إثيوبيا جنوبًا)، مشيرًا إلى أن أعداء مصر الماكرين يحاولون إيقاعها في معضلة شد الأطراف باستفزاز مستمر وممنهج من تركيا وإثيوبيا.

وعبر الجارحي عن ثقته الكاملة في القيادة المصرية الوطنية والقوات المسلحة الباسلة، التي تدرك تكلفة الحرب البشرية والمادية الباهظة، وتميل دومًا للتأني واستنفاذ كل السبل السلمية، ولكنها تؤكد دومًا إذا اضطررنا إليها سنخوضها بكل صبر وقوة.

ودعا الجارحي لمصر والمصريين بأن يكون الله في عون القيادة المصرية وأن يوفقها إلى الأصوب والأفضل لشعبنا بما يحفظ مصالحنا القومية.​