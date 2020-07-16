النائب البطريركي لـ"الكاثوليك" يتفقد كنيسة العذراء والقديس يوسف بالخصوص

كتب- مصراوي:

زار نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالخصوص في زيارة رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية.

تخللت الزيارة الرعوية ترؤس نيافة الأنبا باخوم القداس الإلهي بمشاركة الأب يونان شحاتة راعي الكنيسة، بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.

واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته إلى الشعب مع طلب الصلاة لأجله.

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