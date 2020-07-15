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رئيس "مستقبل وطن": الانتهاء من القوائم الانتخابية لخوض انتخابات "الشيوخ"

02:57 م الأربعاء 15 يوليه 2020
رئيس "مستقبل وطن": الانتهاء من القوائم الانتخابية لخوض انتخابات "الشيوخ"

عبد الوهاب عبد الرازق

كتب- مصراوي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه تم الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بـ11 حزبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد الرازق: "نبارك تدشين القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقبلة، وتم إعلاء المصلحة الوطنية والجميع كان حريصًا على مصلحة الوطن".

عبد الوهاب عبد الرازق حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس الشيوخ

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