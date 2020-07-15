رئيس "مستقبل وطن": الانتهاء من القوائم الانتخابية لخوض انتخابات "الشيوخ"

كتب- مصراوي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه تم الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بـ11 حزبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد الرازق: "نبارك تدشين القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقبلة، وتم إعلاء المصلحة الوطنية والجميع كان حريصًا على مصلحة الوطن".

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