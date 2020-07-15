أبرزهم الخولي ونجل السادات.. ننشر أبرز المرشحين بالقاهرة ووسط الدلتا لانتخابات "الشيوخ"

كتب- مصراوي:

حصل "مصراوي"، اليوم الأربعاء، على الأسماء قبل النهائية لقائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، عن القاهرة ووسط الدلتا.

وشملت قائمة التحالف الوطني للأحزاب الأسماء الآتية:

حسام الخولي، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن.

حنا جريس، عن حزب المصري الديمقراطي.

محمد شوقي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بـ"مستقبل وطن".

سلوى حداد.

عاطف النمكي.

سامح السادات، نجل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

ياسر الهضيبي.

محمود سامي، عن "المصري الديمقراطي".

ريهام عفيفي.

محمد عريبي.

عبد السلام الجبالي.

طارق عبد العزيز.

هالة كمال.

سامي يوسف.

حسين خضير.

فريد زهران.

محمود القط، ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب.

عبد الخالق عياد، الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة المصرية العامة للبترول.

محمد عزمي، ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب.

محمد منظور، نائب رئيس مستقبل وطن.

محمود بكري.

إيهاب وهبة.

بدأت المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت الماضي، في استقبال المرشحين (فردي- قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بينما تستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى يوم 18 يوليو الجاري، في مقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر

بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثي أعضائه

بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما

لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.