كورونا في 24 ساعة| 60 ألف إصابة في أمريكا ومصر تسجل 73 حالة وفاة

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان أهم تلك الأخبار إعلان الولايات المتّحدة تسجيل 59 ألفًا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الثلاثاء) أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء ارتفع إلى 3.36 مليون شخص، توفي منهم حتى اليوم 135,582 شخصاً، بينهم 411 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثء، تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

"73 وفاة".. الصحة تعلن بيان "كورونا" اليوم الثلاثاء

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كورونا عربيًا: 20 دولة تسجل إصابات جديدة.. ووفيات مصر تتجاوز 4 آلاف حالة

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