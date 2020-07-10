"سنقطع قدم من يتعدى على ثرواتنا في البحر".. أبرز تصريحات علي عبدالعال خلال أسبوع

(مصراوي):

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، عددًا من التصريحات المهمة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على هامش مداخلاته وتعقيباته خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عدد من القوانين.

في التقرير التالي، نرصد أهم تلك التصريحات:

- "مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال ثرواتها الطبيعية في مياه البحر المتوسط وحدودها الإقليمية..ولن نقبل بأي محاولة اعتداء، ومن يفعل ذلك ستقطع قدمه ويده".

- "ندعم القوات المسلحة، ونؤكد للتاريخ أن هذا المجلس فيه الرأي والرأي الآخر، ولكن أي أمر يخص القوات المسلحة فالمجلس يتحد على قلب رجل واحد أغلبية ومعارضة دعمًا للقوات المسلحة".

- "أنا انتمي لجيل صنع في مصر.. وعلى كل مصري مقاطعة منتجات أي دولة تحارب وطننا الغالي".

- "تفضيل المنتج المحلي مبدأ وسلوك يجب أن نُعلمه لأولادنا، فهذه المسألة موجودة في كل دول العالم ومصر جزء من السوق العالمي".

- "مصر لم تلجأ إلى تخفيض الرواتب أو الاستغناء عن العمالة في ظل الظروف الاقتصادية لجائحة كورونا كما فعلت بعض الدول الأخرى".

- "نحيي جهود وزارة الصحة وسائر مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولية 100 مليون مواطن في ظل جائحة كورونا، ونشد على يد وزيرة الصحة بعد المجهود الكبير والشاق الذي دام لمدة 3 أشهر في هذه الظروف الصعبة".

- "الدولة تدعم الأطباء.. والبرلمان يسعى لحل مشكلة أطباء التكليف، والوزيرة لا تكف عن إيجاد حلول لهذه المشكلة بما يحقق الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهني".

- "نتمنى التوفيق والسداد لهيئات الصحافة والإعلام.. المهمة ليست سهلة وتواجهون الكثير من الصعاب، ولكننا على ثقة في أنكم ستؤدون الدور بأمانة وإخلاص".

- "أتمنى عودة مادة التربية العسكرية لما كانت عليه من قبل في المدارس، فلقد تعلم جيلي الانضباط في المدرسة الثانوية العسكرية".

- "الغش في الامتحانات مرتبط بالتنشئة والسلوك ومواجهته مسئولية مجتمعية. والتشريع لن يحلها بمفرده، ولا يمكن أن يكون الحل الوحيد للغش بقانون يعاقب بعقوبات سالبة للحريات".