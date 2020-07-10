"مصر للطيران" توضح حقيقة رفض الصين استقبال طائرة مصرية

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إن رحلتها رقم 958 من طراز (بوينج B777-300) والتي أقلعت على خط سير "القاهرة / جوانزو (الصين) / القاهرة" بتاريخ 8 يوليو الجاري وعادت 9 يوليو، كان متعاقد على حمولتها بالكامل، كشحن بضائع لصالح أحد العملاء، ولا يوجد عليها حجز ركاب، مضيفة أنه تم سداد مستحقات الشحن للشركة بالكامل قبل إقلاعها كما هو متبع.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه فور وصول الرحلة إلى مطار جوانزو بالصين، رفضت الجهة المتعاقدة مع العميل استلام الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، موضحة أنه نظرًا لارتباط الطائرة بجدول تشغيل، وعدم اتمام إجراءات استلام الشحنة، تم اتخاذ قرار بعودة الطائرة إلى مصر.

وأوضحت الشركة، أنها لم تتحمل أي تكاليف مادية، على خلاف ما ذكر في بعض وسائل الإعلام، حول خسارة 3 ملايين جنيه بسبب خطأ فني في التشغيل.