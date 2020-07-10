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نقيب السياحيين يعتمد شعبة الشركات بالإسكندرية

12:17 ص الجمعة 10 يوليه 2020
نقيب السياحيين يعتمد شعبة الشركات بالإسكندرية

باسم حلقة نقيب السياحيين

كتب - يوسف عفيفي:

اعتمد باسم حلقة نقيب السياحيين، شعبة شركات السياحة بمحافظة الإسكندرية برئاسة أحمد شمس ومحمد محمود نائبا وعضوية كل من أسماء أسامة ومحمود عبد الله وعلاء الدين شوشة.

وقال أحمد شمس رئيس شعبة العاملين بشركات السياحة بالإسكندرية لنقابة السياحيين، إن مجلس إدارة الشعبة يعد خطة لزيادة العضوية لانضمام جميع الزملاء العاملين بشركات السياحة بالإسكندرية.

وتابع شمس: "أرحب بانضمام جميع العاملين في القطاعات السياحية الأخرى الراغبين في عضوية النقابة سواء فنادق أو مطاعم وكافيهات أو خريجي السياحة والفنادق".

وأضاف شمس، أنه تسلم رسميا من نقيب السياحيين مشروع لائحة صندوق الزمالة للسياحيين وسيتم طرحه للحوار المجتمعي بالإسكندرية، وتسليم المقترحات للمركز الرئيسي للنقابة بالقاهرة قبل إقراره.

جدير بالذكر، أن نقابة السياحيين تسعى هذه الأيام إلى التوسع في إنشاء الشعب وزيادة العضوية في جميع المحافظات والمدن السياحية في مصر، وآخرها إنشاء شعبة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء.

باسم حلقة نقيب السياحيين الإسكندرية

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