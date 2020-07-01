تهنئة الرئيس السيسي للشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وبدء صرف معاشات شهر يوليو، والكشف التجاري الجديد للذهب بالصحراء الشرقية، إضافة إلى استمرار الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب.

فتحت عنوان "السيسي: نواجه التحديات بعزم وإصرار"، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس السيسي أن ثورة 30 يونيو حافظت على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف، وأنها ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية، مشددا على المضى قدما في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بعزم وإصرار.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء في تدوينة للرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أمس بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع لثورة 30 يونيو، ونقلت نصها كالآتي "سيتوقف التاريخ كثيرا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف..وفي العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار..حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".

كما أبرزت الصحيفة تحت عنوان "قرينة الرئيس تهنئ الشعب بذكرى 30 يونيو"، تهنئة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك في تدوينة أمس على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قالت فيها "تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو التي تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني".

وتحت عنوان "كشف تجاري جديد للذهب بالصحراء الشرقية" سلطت "الجمهورية" الضوء على إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن كشف تجاري للذهب في منطقة ايقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار السنوات العشر القادمة أكثر من مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقا لتعاقدها مع شركة شلاتين، ويعد نتاجا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حاليا كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتحت عنوان "بدء صرف المعاشات مع فروق العلاوات اليوم"، أبرزت صحيفة "الأخبار" إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن عن بدء صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرفات الآلية، اعتبارا من اليوم كما يتم أيضا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من اليوم أيضا.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التضامن قولها إنه استمرارا لخطة الدولة في مواجهة تحدي فيروس كورونا ، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف.

وأشارت "الأخبار" أنه نظرا لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيمة معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

وحول جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وتحت عنوان "عيون مصر الساهرة بالمرصاد لجماعات الشر"، أبرزت صحيفة الجمهورية الضربة الأمنية الاستباقية القوية لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضافت الصحيفة أنه تم رصد عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة داخل سيارة بيضاء اللون وتصفيتهما أثناء الهرب فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما وقيامهما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وأنه تم العثور بحوزتهما على بندقيتين آليتين و5 خزن وكمية من الذخيرة من ذات العيار وجهاز لاسلكي وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده في أغسطس 2017 بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحظة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.

وأبرزت "الأهرام" عودة حركة الطيران من مطار القاهرة الدولي تحت عنوان "اليوم.. استئناف الرحلات الجوية بين مصر والعالم"، حيث أشارت إلى انطلاق أولى الرحلات الدولية المنتظمة من مطار القاهرة الدولى بعد قرار الحكومة استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية بدءا من أول يوليو الحالي بعد توقف دام 104 أيام منذ قرار تعليق الرحلات المنتظمة بين مصر ودول العالم في 19 مارس الماضي بسبب تفشى وباء كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تنطلق اليوم 11 رحلة جوية لشركة مصر للطيران على متنها نحو 1656 راكبا، منها ثلاث رحلات إلى دبي ورحلة إلى مسقط وباقي الرحلات إلى تونس وباريس ولندن وميلانو ونيويورك والشارقة وأبو ظبي، لافتة إلى أن استئناف الرحلات يأتي في ظل ضوابط وقائية صارمة سيتم تطبيقها في المطارات المصرية بسبب كورونا، كما استعدت المطارات لعودة الرحلات الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر واستقبال السائحين في المطارات السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وتحت عنوان "مدبولي يناقش مقترحات إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة"، سلطت "الجمهورية" الضوء على اجتماع الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهشام شتا رئيس مجلس إدارة شركة انكوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدينة الطبية العالمية تضم مجموعة من المستشفيات في كافة التخصصات ومراكز الاستشفاء والمنتجعات الصحية لتقديم خدمات طبية متميزة وفق أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال لتكون مركزا متميزا للسياحة العلاجية وتصبح معها العاصمة الإدارية قبلة علاجية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات بمنطقة مشروع الأعمال المركزية.

ولفتت "الجمهورية" إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح بعض التوقعات بشأن إمكانية نمو قطاع السياحة العلاجية في مصر وتحويل مصر إلى مركز طبي لهذا النوع من السياحة الوافدة من جميع دول العالم والمقترحات الخاصة بتنفيذ ذلك ومن بينها تقديم تسهيلات للعائلات للإقامة الطويلة لتلقي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

وتحت عنوان "90.2% نسبة النجاح في العينة العشوائية لانجليزي الثانوية"، ذكرت "الأخبار" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعتمد اليوم، نسبة نجاح 90.2% من العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

ونقلت الصحيفة عن رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، قوله إن عدد كراسات الطلاب في العينة العشوائية بلغ 23 ألفا و457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالبا.

وأشارت الصحيفة - نقلا عن حجازي - إلى أن 4982 طالبا وطالبة بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية حصلوا على نسبة نجاح من 90 % إلى أقل من 100% وهي أكثر من النسبة المخصصة في مؤشر نتائج الامتحانات للطلاب المتميزين خلال السنوات الماضية، وحصول 149 طالبا على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالبا بنسبة 22.96 % من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب بنسبة 20.33 من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وفيما يتعلق بالمجال الصحي، أبرزت "الأهرام" تأكيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد هو نتاج رؤية القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان المصري.

فتحت عنوان "هالة زايد: التأمين الصحي الشامل نتاج رؤية القيادة السياسية"، أشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال رئاسة الوزيرة أمس وعادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي أكدت خلاله أنه على الرغم من تحديات كورونا فإن منظومة التأمين الصحي استمرت في تقديم أفضل خدمة للمرضى، مشيرة إلى الاستعدادات لبدء إطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى الخمس: الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية ثم أسوان والسويس.