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برلمانية المؤتمر تشيد بكلمة مصر في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

12:11 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
برلمانية المؤتمر تشيد بكلمة مصر في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

النائب أحمد حلمي الشريف

مصراوي

وجه النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية والتقدير للسفير سامح شكري وزير الخارجية، على كلمته المهمة أمام مجلس الأمن الدولى، بشأن ملف سد النهضة، مؤكدا أنها عبرت بكل الصدق والأمانة عن رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذه القضية.

وقال " الشريف " فى بيان له، إن مصر كانت واضحة وحاسمة فى تحذيرها أمام العالم كله من اتخاذ إثيوبيا لخطوات أحادية الجانب بشأن ملء سد النهضة، مطالبا المجتمع الدولى بأسره، أن يضطلع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين .

وحيا النائب أحمد حلمى الشريف، السفير سامح شكرى على رده الواضح والقوى على الاتهامات التي أطلقها ممثل إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة ملف سد النهضة، ورفضه أمام العالم لهذه الاتهامات، وتأكيده أن ممثل إثيوبيا أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر، والتي تعد تدخلا مرفوضا.

أحمد حلمى الشريف الهيئة البرلمانية حزب المؤتمر سد النهضة

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