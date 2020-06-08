قبل ساعات.. ننشر كواليس مؤتمر وزير الكهرباء لإعلان الزيادة قبل الأخيرة في الأسعار

كتب- محمد صلاح:

قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقد غدًا الثلاثاء، ويعلن فيه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أسعار الشرائح الجديدة، سيشهد إجراءات احترازية مشددة، في ظل إجراءات الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر الأسعار الجديدة التي يعلنها الوزير، الزيادة قبل الأخيرة في خطة رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء، التي بدأت عام 2015، وكان مخططًا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وقتها بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة بعدها خطة جديدة لتمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

وأضافت مصادر لـ"مصراوي"، أنه من المرتقب أن يبدأ المؤتمر في تمام العاشرة صباحًا بمقر الوزارة بالعباسية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، ممثلة في اقتصار الحضور على 20 صحفيًا فقط من الصحف الرسمية وبعض المواقع الإلكترونية الكبرى، بالإضافة لوجود قنوات تلفزيونية لبث فعاليات المؤتمر مباشرة.

وسيتم تسليم الصحفيين والإعلاميين، بمجرد وصولهم إلى مقر الوزارة، كمامات وقفازات واقية، وإخضاعهم لقياس درجات الحرارة قبل دخول قاعة المؤتمرات بالدور الأرضي والتي حرص وزير الكهرباء على تفقدها ظهر الاثنين، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الصحفي.

ومن المقرر أيضًا، أن يجلس الوزير في مسافة متباعدة عن القيادات والصحفيين والإعلاميين، كإجراء احترازي، مع اقتصار حضور المؤتمر على بعض قيادات الوزراة، في مقدمتهم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس علي عبدالفتاح وكيل أول وزارة الكهرباء لقطاع مكتب الوزير، والدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وسيتم تخصيص أكثر من 15 طاولة من الحجم الكبير، تتضمن كرسيين فقط يجلس عليهما اثنان من المشاركين في تغطية فعاليات المؤتمر، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان مواجهة فيروس كورونا، وفقًا لتصريحات الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

يذكر أن آخر زيادة في أسعار الكهرباءـ طبقت يوليو الماضي، وتضمنت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 30 قرشًا، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 40 قرشًا.

والثالثة من صفر حتى 200 كيلو بسعر 50 قرشًا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 82 قرشًا، والخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 100 قرش، والسادسة من 651 إلى ألف كيلو وات بسعر 140 قرشًا، ولا تحصل السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا.