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رئيس حزب الوفد يهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

11:16 م الإثنين 08 يونيو 2020
رئيس حزب الوفد يهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):


تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يونيو 2014.

وأشاد أبو شقة بما حققه الرئيس السيسي، من إنجازات تحتاج عدة عقود لتحقيقها سواء ما تعلق منها بالأمن والأمان في الداخل أو لحماية الحدود المصرية.

وثمّن جهود الرئيس التي شهد لها العالم في مواجهته الشجاعة للإرهاب والقضاء عليه، كما ثمن ما حققه من استقرار اقتصادي ومن مشروعات عملاقة على أرض الواقع كان إنجازها في هذا الوقت القصير دربًا من الإعجاز والإبهار، بالإضافة إلى جهوده لتحقيق الاستقرار السياسي وعمله الدؤوب وحبه لأبناء وطنه.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد السيسي

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