أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات لمواجهة كورونا (صور)

07:40 م السبت 06 يونيو 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- أسامة علي:

واصلت هيئة السكك الحديد، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير المحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا.

فيما عقدت الهيئة ندوات لتوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.

وشددت الهيئة على ضرورة تطهير وتعقيم القطارات والمحطات، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور الكمامات، إضافة إلى بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

هيئة السكك الحديد فيروس كورونا كوفيد 19 القطارات

الخبر التالى:

"الوطنية للإعلام": 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" بينهم إصابتان بالمعاش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إلغاء اختبارات الدم.. مطار القاهرة يعلن إجراءات جديدة بشأن الحجر الصحي