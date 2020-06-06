السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات لمواجهة كورونا (صور)
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كتب- أسامة علي:
واصلت هيئة السكك الحديد، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير المحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا.
فيما عقدت الهيئة ندوات لتوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.
وشددت الهيئة على ضرورة تطهير وتعقيم القطارات والمحطات، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور الكمامات، إضافة إلى بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.
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