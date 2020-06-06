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"الوطنية للإعلام": 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" بينهم إصابتان بالمعاش

08:08 م السبت 06 يونيو 2020
"الوطنية للإعلام": 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" بينهم إصابتان بالمعاش

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

(مصراوي):

قالت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، إنها تتابع عن كثب كافة الحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس "كورونا".

وأضاف بيان للهيئة اليوم الأحد، أن آخر هذه الحالات كان خلال اليومين الماضين، بعد إصابة 6 زملاء، منهم زميلان بالمعاش.

وأوضح البيان، أنه تم التواصل معهم واتخاذ كافة الإجراءات وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة حتى دخولهم المستشفى للعلاج.

وقالت الهيئة، إنه تم تخصيص أرقام هواتف بوحدة الطوارئ بالرعاية الطبية، تعمل على مدار 24 ساعة تتلقى بلاغات الحالات المصابة، على الفور للتنسيق بين المستشفى والحالات المصابة؛ لتذليل كافة العقبات أمامهم سواء بالحضور للمستشفى أو هاتفيًا والتعامل حتى دخول الحالات لتلقي العلاج.

وأشارت الوطنية للإعلام إلى إبرام برتوكول طبي جديد مع مستشفيات جديدة تعالج حالات الإصابة بمرض "كورونا".

وأكدت الوطنية للإعلام أنها تؤدي دورها وواجبها الوطني، منذ بداية مواجهة المرض بتشكيل مجموعات عمل بمختلف القطاعات المعنية تعمل بشكل مستمر، وفي تواصل وتنسيق دائم؛ لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى.

الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين فيروس كورونا كوفيد 19

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