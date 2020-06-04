25 قيادة.. ننشر حركة تنقلات التنمية المحلية في محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

تفاصيل حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز التي أصدرها وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، حركة المحليات الجديدة والتي شملت 161 قيادة في مختلف المحافظات.

وينشر مصراوي تفاصيل الحركة فيما يتعلق برؤساء الأحياء في القاهرة على النحو التالي:

- مصطفى محمد سعد رئيس حي الشرابية بالقاهرة تم تعيينه رئيسا لحي الزاوية الحمراء.

- عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم، رئيس مدينة سرس الليان بالمنوفية، تم تعيينه رئيسا لحي روض الفرج.

- هشام محمد علي، رئيس حي الأميرية، تم تعيينه رئيسا لحي الزيتون.

- خالد محمد شحاتة، رئيس حي طرهى، تم تعيينه رئيسا لحي حلوان.

- أحمد إبراهيم أحمد، رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، تم تعيينه رئيسا لحي الخليفة.

- ماجد السيد أحمد، رئيس حي الموسكي، تم تعيينه رئيسا لحي منشأة ناصر.

- ماهر محمد كامل، رئيس حي باب الشعرية، تم تعيينه رئيسا لحي عين شمس.

- محمد معوض عقل، رئيس حي شبرا، تم تعيينه رئيسا لحي غرب القاهرة.

- أحمد محمد أنور، رئيس حي عابدين، تم تعيينه رئيسا لحي شرق مدينة نصر.

- عادل عبدالظاهر محمد، رئيس حي المعادي، تم تعيينه رئيسا لحي المعادي.

- ياسر محمد عبدالعزيز يس، رئيسا لحي عابدين.

- يحيى محمد عبدالله الأدغم، رئيسا لحي الأزبكية.

- ألبير ألفونس ميخائيل، رئيس حي عين شمس، تم تعيينه رئيسا لحي 15 مايو.

- عبد التواب محمد رفعت، رئيس مركز ومدينة نبروة بالدقهلية، تم تعيينه رئيسا لحي باب الشعرية.

- إيهاب زهني محمد، رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا، تم تعيينه رئيسا لحي المرج.

- محمد جمال عادل، رئيس مركز ومدينة قطور بالغربية، تم تعيينه رئيسا لحي طرة.

- أيمن السعيد محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أوسيم بالجيزة، تم تعيينه رئيسا لحي دار السلام.

- محمد علي عبدالجليل إبراهيم، رئيس حي منشأة ناصر، تم تعيينه رئيسا لحي السلام أول.

- هشام عصمت عبدالحميد إبراهيم، رئيس حي الزاوية الحمراء، تم تعيينه رئيسًا لحي الشرابية.

- وليد عبدالحميد محمد، رئيس حي روض الفرج، تم تعيينه رئيسا لحي حدائق القبة.

- جمال عبد الناصر عطوة، تم تعيينه رئيسا لحي الأميرية.

- طارق محمود محمد اليمني، تم تعيينه رئيسا لحي المقطم.

- فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي، تم تعيينه رئيسا لحي بولاق.

- أحمد جودة عبد السميع، تم تعيينه رئيسًا لحي البساتين.

- حسن محمد أحمد، رئيس حي الأسمرات، تم تعيينه مديرا عاما بمجموعة قيادات الإدارة المحلية.