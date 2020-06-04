أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد سقوط أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

11:32 ص الخميس 04 يونيو 2020
بعد سقوط أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الطقس

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس على مختلف المحافظات، وذلك بعد سقوط أمطار خفيفية على مدينة نصر وأجزاء من القاهرة، صباح اليوم.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس: الطقس اليوم في الأجواء العادية ودرجات الحرارة على القاهرة تسجل ما بين 33 إلى 34 درجة.

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع بداية من غدٍ الجمعة انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف.

يكذر أنه شهدت مناطق من محافظة القاهرة صباح اليوم وخاصة مدينة نصر أمطارًا خفيفة الشدة.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة سقوط أمطار على القاهرة

الخبر التالى:

الطفولة والأمومة: إحالة طبيب ووالد 3 فتيات إلى المحاكمة لارتكابهما جناية ختان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هيئة الدواء المصرية تكشف الآثار الجانبية لتناول أدوية المناعة