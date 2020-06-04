بعد سقوط أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس على مختلف المحافظات، وذلك بعد سقوط أمطار خفيفية على مدينة نصر وأجزاء من القاهرة، صباح اليوم.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس: الطقس اليوم في الأجواء العادية ودرجات الحرارة على القاهرة تسجل ما بين 33 إلى 34 درجة.

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع بداية من غدٍ الجمعة انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف.

يكذر أنه شهدت مناطق من محافظة القاهرة صباح اليوم وخاصة مدينة نصر أمطارًا خفيفة الشدة.