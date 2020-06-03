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بعد انتشار أساليب خاطئة.. الصحة العالمية تنشر الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة

04:07 م الأربعاء 03 يونيو 2020
بعد انتشار أساليب خاطئة.. الصحة العالمية تنشر الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة

كمامة

كتب - أحمد جمعة:

نشر مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة، بعد انتاء العديد من الأساليب الخاطئة والتي قد تتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب منشور توعوي اليوم الأربعاء، وجهت المنظمة بعدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة والتخلص منها في سلة المهملات، مع غسل اليدين بالماء والصابون.

وشددت الصحة العالمية على أن استخدام الكمامة ليس بديلاً عن الطرق الأخرى الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من عدوى "كورونا"، مثل المواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين.

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