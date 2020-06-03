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3 ملايين و567 ألف جنيه.. "تضامن النواب" توافق على موازنة المجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان

03:52 م الأربعاء 03 يونيو 2020
3 ملايين و567 ألف جنيه.. "تضامن النواب" توافق على موازنة المجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها نحو 3 ملايين و567 ألف جنيه، مقابل 3 ملايين و204 آلاف جنيه العام الجاري 2020/2019.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 2 مليون و740 ألف جنيه مقابل 2 مليون و387 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020. أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو بـ400 ألف جنيه؛ وهي ذات المُخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري 2020/2019.

وبلغت المخصصات الموجهة للباب السادس؛ حيث شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 300 ألف جنية، وهي أيضًا ذات المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي المجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان

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