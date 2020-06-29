900 تذكرة في اليوم.. قصر البارون يستقبل زائريه بداية من غد الثلاثاء

(مصراوي):

يستقبل قصر البارون إمبان، زائريه ابتداء من غدٍ الثلاثاء، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له اليوم الاثنين، بعد ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.



ونظرًا لرغبة عدد كبير في زيارة القصر، قرر وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة بدلًا من الرابعة مساء.

وأكد وزير السياحة والآثار أنه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين سيتم بيع 900 تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري، بواقع 100 زائر كل ساعة.

على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلى 700 تذكرة يوميًا كحد أقصى بواقع 100 زائر كل ساعة، بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من 9 صباحًا وحتى 4 مساء.

وأضاف: "سيكون الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر 10 زائرين فقط، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) 15 شخصًا في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد اقصى 45 دقيقة".