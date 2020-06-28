"القابضة المياه" تعلن انتظام العمل لجميع العاملين بشركات المياه والصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انتظام العمل لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة بمختلف محافظات الجمهورية مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وذلك باتباع التالى: (ارتداء الكمامة الطبية ـ الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة ـ الالتزام بعدم التكدس داخل مقارات العمل).

وشدد، على متابعة الإدارات المختصة بكل شركة التزام العاملين بالاجراءات الاحترازية، وعدم الدخول إلى مواقع العمل دون ارتداء الكمامة، ومهمات الوقاية، واتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، حال ظهور أى أعراض لاى عامل.

كما نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية (أضغط هنا)انفوجراف عن الإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها داخل أماكن العمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها غسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون، مراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة لا تقل عن ٢ متر، تهوية المكاتب، وتعقيم أدوات العمل، وارتداء الكمامات، وإبلاغ الجهات المختصة حال ظهور أى أعراض.

وفيديو آخر لتوعية العاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالاجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، منها الالتزام بإرتداء مهمات السلامة و الوقاية الشخصية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع مياه الصرف والرزاز المتطاير منها، التخلص الآمن من أدوات الوقاية.