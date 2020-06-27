برلماني يطالب بسرعة حل أزمة تكليف أوائل دفعات جامعة الأزهر

(مصراوي):

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة تكليف أوائل دفعات كليات جامعة الأزهر.

وأشار فؤاد في طلبه، إلى وجود أزمة خاصة بشأن تكليف أوائل دفعات كليات جامعة الأزهر، حيث استقر مجلس جامعة الأزهر أن ينظم تكليف الدفعات من 2014 حتى 2017 من خلال تكليف الأول على الكليات العملية كلًا على حدى والأول والثاني على الكليات النظرية.

وتابع فؤاد: "حيث صدر من أيام قرابة 2500 درجة إلا أنه تم تخصيصهم للكليات الطبية دون غيرهم مما أثار حالة من عدم الرضا والغضب بين جموع الاوائل بالكليات المختلفة"، مطالبًا بسرعة بحث الطلب لدراسته والبت فيه بشكل عاجل لرفع حالة الضرر الواقعة على أوائل دفعات الكليبات.