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منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على قريتين بالكونغو

05:19 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على قريتين بالكونغو

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالهجوم الإرهابى الذي قام به عناصر من حركة القوات الديموقراطية المتحالفة التي ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابى، مما أسفر عن مقتل ٢٠ مدنيا على الأقل.

وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " .

وأِشارت إلى أن سفك الدماء المعصومة وترويع الآمنين من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق).

وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعيا الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي على قريتين بالكونغو الكونغو

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