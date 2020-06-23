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طالب بصرف رواتب كاملة لأُسرهم.. بيان عاجل للحكومة بشأن شهداء الأطباء

12:59 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
طالب بصرف رواتب كاملة لأُسرهم.. بيان عاجل للحكومة بشأن شهداء الأطباء

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بيان عاجل، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن أوضاع أُسر شهداء الأطباء الذين يفقدون حياتهم لمواجهة تلك الجائحة.

وأضاف عبد الغني، خلال بيانه العاجل، أنه مع سرعة تفشي مرض كورونا وزيادة عدد الأطباء الذين يفقدون حياتهم أثناء القيام بواجبهم الأخلاقي والمهني والوطني مع اختلاف أعمارهم؛ خصوصًا الشباب؛ حيث قلة مبالغ المعاشات التي يتم صرفها لأسرهم نتيجة قلة سنوات خدمتهم، حيث لا يتعدى المعاش 500 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم التضحية التي قدموها، مما يتطلب إعادة النظر في القرار الخاص بمعاملة الطبيب المتوفى معاملة الشهيد، والإقرار بصرف معاشات لأسر الأطباء الشهداء ليصبح صرف مرتبات كاملة.

وأوضح البرلماني أن هناك العديد من الأطباء الشباب الذين خدموا سنوات قليلة؛ ما يعني صرف مبالغ زهيدة لا تكفي لإعالة أسرهم وأبنائهم وأن يحظوا بحياة كريمة؛ مما يتطلب صرف المرتبات كاملة لأسرهم وأبناءهم، مع إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية طوال فترة سنوات الدراسة؛ حتى إتمام المرحلة الجامعية.

وطالب عبد الغني الحكومة بإعادة النظر في قرار معاملة الأطباء الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم المهني والأخلاقي والوطني لمواجهة فيروس كورونا معاملة الشهيد، وتعديل صرف الرواتب كاملة لأسرهم، بجانب إصدار قرار بإعفاء أبناء الأطباء الشهداء من المصروفات الدراسية طوال فترات تعليمهم لحين إتمام مراحل تعليمهم.

مجلس النواب محمد عبد الغني الأطباء مجلس الوزراء

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