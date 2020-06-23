اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1005 عمال مصريين من العالقين بالكويت

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 13 رحلة طيران تحمل على متنها 1020 راكبا إلي مطارات 5 دول: مصر، والهند، والنيبال، وقطر، وإيران، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1005 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى 3 جهات هي "مطار القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية".

وأشار إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1005عمال، حيث تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

والثالثة علي الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 14.15 وعلى متنها 130 عاملا، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة فلاي ايجيبت رقم 5048 قيام من الكويت 14.30على متنها 150 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا.

أما الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1711 قيام من الكويت 16.05 وتصل سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.