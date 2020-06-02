لجنة الفتوى بالأزهر: الامتناع عن ارتداء الكمامة وقت انتشار كورونا إثم

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالهادي زارع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن الامتناع عن ارتداء الكمامة في هذا الوقت الذي يتنشر فيه فيروس كورونا، بالمخالفة لقرار الجهات المعنية، إثم.

وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الامتناع عن ارتداء الكمامة في هذا التوقيت، فيه إيذاء للغير، ونشر للعدوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ضرر ولا ضرار"، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

وأشار رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إلى أن الإمام وولي الأمر منوط به اتخاذ القرارات من باب المصلحة العامة.

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