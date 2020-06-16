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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة

02:08 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة

مجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر دام أكثر من ساعة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم مناقشة الموازنة العامة للدولة العام المالي 2020/2021.

ووافق البرلمان حتى أمس القوانين الخاصة بالاستحقاقات الدستورية، وتمت الموافقة على قانوني مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

مجلس النواب الموازنة العامة علي عبد العال

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