197 ألفا في محافظتين.. الإعلان عن مناطق شقق الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ اليوم الأحد 14/6/2020، وحتى يوم السبت 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: تم تخصيص الفترة من الأحد 7/6/2020، وحتى أمس السبت 13/6/2020، لحجز المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، تيسيرا عليهم، موضحة أنه تم طرح الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وتابعت: بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتي (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاي – بني مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادي – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (إسنا (الدير شرق) – إسنا (الشغب) – أرمنت (أبوقليعي) – أرمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدي عبدالرحمن – العلمين – سيوة)، بمحافظة مطروح.

وأضافت أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أنه يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.​