الزراعة: تنمية 100 قرية في 8 محافظات حدودية والصعيد خلال 6 سنوات

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة أحد الأجهزة التنموية التي تعمل تحت مظلة الوزارة من خلال عدة مشروعات تنموية في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا ويسهم في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة للوزارة وللحكومة المصرية وكذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تطلقها الدولة.

وقال "حزين"، إن جهاز مشروعات التنمية الشاملة يتعاون مع كافة الأجهزة المحلية والدولية وخاصة برنامج الغذاء العالمي من أجل تحسين سبل الأحوال المعيشية للمجتمعات الريفية في صعيد مصر والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا وأضاف أنه نظرا لنجاح أنشطة الجهاز التي تم تنفيذها في 55 قرية بالصعيد من خلال مشروع التغيرات المناخية قررت الحكومة الهولندية تقديم الدعم لتنفيذ المشروع في 60 قرية أخرى جديدة بالصعيد من خلال برنامج الغذاء العالمي وسوف يبدأ التنفيذ اعتبارا من أول يوليو القادم .

وجاء في تقرير إنجازات جهاز التنمية الشاملة خلال الست سنوات الماضية المشروعات التالية:

مشروع التنمية المتكاملة لحلايب وشلاتين

هو أحد المشروعات التي أطلقتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف إحداث تنمية متكاملة فى مدن جنوب البحر الأحمر حيث تم حفر عدد ست آبار أعماق تعمل بمحطات للطاقة الشمسية وتم استصلاح وتركيب شبكة للرى لخمسين فدان حول كل بئر.

وتم توزيع ثلاثون مركب صيد على الصيادين بحلايب وشلاتين وابو رماد وتوزيع الفين رأس أغنام على صغار المربين وتم إنشاء عدد ثلاث وحدات لاستنباط الشعير لتوفير الأعلاف الخضراء وتم إنشاء 100 صوبة زراعية – و 18 صوبة هيدروبونيك.

وإنشاء مجتمع متكامل بوادي حوضين يضم جميع قرية صغيرة ومزرعة قدرها 100فدان تنتج جميع الحاصلات الزراعية من خضروات ونخيل – ومزرعة سمكية ومجمع دواجن ينتج حوالي 6 طن لحوم دجاج كل دورة وحوالي 350 إلى 400 ألف بيضة سنويًا ووحدة تفريخ بيض – وقلعة لتربية الحمام ومزرعة ابل – ومزرعة سمكية مكثفة ومنحل عسل لانتاج عسل السدر الجبلى ومصنع لبسترة وتعبئة ألبان الإبل ووحدة لتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية.

مشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة ناصر

أحد المشروعات ذات الاثر الاجتماعى والتنموى حيث قام المشروع بإنشاء عدد 4 قرى على ضفاف بحيرة ناصر هي (كلابشة الجديدة – بشاير الخير – توماس وعافية – توسعات توماس وعافية) تتمتع هذه القرى بكافة الاحتياجات والبنية التحتية مثل المسكن – المدرسة – المسجد – المخبز - طرق – ومحطات طاقة شمسية لإنارة القري– الوحدة الصحية – جمعية زراعية – جمعية تنمية المجتمع – مرشحات المياه والأراضي الزراعية وأنظمة الري وغيرها، حيث يمنح كل من منتفع من المجتمعات الأكثر احتياجا التى لا تمتلك أية أصول منزل 200 متر وخمسة أفدنة بالإضافة إلى توزيع المعونة الغذائية على المنتفعين في بداية سنوات التوطين.

مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية غرب مطروح

ويعمل المشروع فى المنطقة الحدودية من محافظة مطروح فى برانى والسلوم من خلال العمل في التجمعات البدوية حيث تم انشاء اكثر من ثلاثين وحدة خدمية داخل هذه التجمعات عبارة عن فصول مجتمعية للبنين والبنات – فصول محو الأمية – وحدات صحية – وحدات بيطرية – مراكز تدريب وتنمية مهارات المرأة وتم تزويد هذه الوحدات بالأدوات والآلات اللازمة لأداء دورها.

كذلك 40 قافلة بيطرية تم فيها علاج وتطعيم 200 ألف راس أغنام وماعز- وتنظيم 20 قافلة طبية عالجت أكثر من عشرة آلاف شخص – وتم توزيع مائة وخمسون طن تقاوى قمح وشعير – وكذلك توزيع بالمجان حوالى 180 ألف شتلة زيتون تكفى لزراعة 5000 فدان . وتم استصلاح عشرة كيلو طولى بوادى حمد ووادي أبو صفافى نتج عنهما استصلاح أكثر من خمسمائة فدان.

وتم عمل دورات تدريبية للسيدات على أعمال التطريز والخرز – وكذلك تم إنشاء 253 برج حمام للسيدات المعيلات كمصدر للدخل. وكذلك توزيع ما يقرب من 750 طن دقيق خبز و 125 طن زيت طعام على المنتفعين والمواطنين فى هذه التجمعات خلال الأربع سنوات الماضية

مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية جنوب البحر الأحمر

ويعمل المشروع فى الشلاتين وحلايب وابو رماد وكذلك أودية ابو سعفة – الديف – ابرق- والجاهلية وحوضين وغيرها. حيث يقوم المشروع بعديد من الانشطة التنموية

حيث تم إنشاء مساكن خشبية للمنتفعين واستخراج بطاقات الرقم القومى للبدو فى هذه المناطق وكذلك تنظيم القوافل البيطرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى فى المحافظة ونتج عنه تطعيم وتحصين وعلاج أكثر من ثلاثون ألف رأس – وكذلك دعم الوحدات الصحية فى شلاتين وحلايب وأبو رماد بالاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأداء دورها.

وتم إنشاء 13 مركز حرفي لتدريب وتنمية مهارات المراة في صناعة السجاد اليدوي – الجلود – الخيامية – الخرز – الخوص، كذلك تم حفر عدد من الآبار لتوفير مياه الشرب – امداد بالصوب الزراعية لتوفير الخضروات داخل هذه الوديان وكذلك توزيع المعونة الغذائية على المنتفعين حيث تم توزيع ما يقرب من 300 طن دقيق وحوالى 25 طن زيت طعام.

مشروع تنمية المهارات الحرفية وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في صعيد مصر

أحد المشروعات الهامة في مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في القرى الأكثر احتياجا في صعيد مصر حيث يعمل المشروع في ثمانية عشر قرية في أربع محافظات هي أسيوط وسوهاج والفيوم وأسوان.

حيث قام المشروع بتدريب أكثر من اربعة آلاف سيدة وفتاة فى هذه القرى شملت برامج التدريب ( محو الامية – دورات التوعية الأساسية مثل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إعداد وجبة متوازنة للطفل – دورات ادارة المشروعات الصغيرة – ودورات تخصصية للمشروعات التي سوف تمتلكها هؤلاء النساء

كذلك تم توزيع 1250 مشروع مجانا لهن فى 17 مجال مختلف شملت هذه المجالات ( تربية الدجاج البياض – تسمين البط – ابراج تربية الحمام – تربية الماعز والأغنام- تربية الارانب – ماكينات الخياطة – السرفلة – محلات تجارية – صناعة الفخار والسيراميك – سعف النخيل- النسيج – التلى – الخرز وغيرها من الأنشطة).

حيث يتم منح السيدات كافة مدخلات الانتاج والأدوات والآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية وكذلك مساعدتهن على تسويق هذه المنتجات.

مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي ..التغيرات المناخية فى صعيد مصر

وهو مشروع يعمل على بناء قدرات صغار المزارعين لمجابهة التغيرات والتقلبات الجوية وتأثيرها السيئ على الانتاج الزراعى يعمل المشروع في محافظات :- أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.

ويعمل المشروع من خلال عدد من المحاور هي الحشد المجتمعي للتغيرات المناخية –تنمية وزيادة إنتاجية النشاط الزراعى - تنمية وزيادة انتاجية الإنتاج الحيواني – زيادة كفاءة الري الحقلي – بناء قدرات جمعيات المجتمع المدني والشركاء الحكوميين – منظومة الانذار المناخى المبكر. وقد قام المشروع بتسوية أكثر من ثلاثة آلاف فدان بالليزر بالمجان- تم تطوير 60 كيلو مترا طوليا من المساقى الفرعية.

تم تطوير 20 وحدة بيطرية – تم تطوير عشر وحدات ري لتعمل بالطاقة الشمسية تم عمل قروض عينية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني بهذه القرى لإقراض البط – الماعز – ومناحل العسل – تم إدخال طرق زراعة أصناف نباتية جديدة لدعم صغار المزارعين.