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القوى العاملة: تمديد تخفيض رسوم تصاريح العمل بالأردن حتى أول يوليو

09:01 م الأربعاء 10 يونيو 2020
القوى العاملة: تمديد تخفيض رسوم تصاريح العمل بالأردن حتى أول يوليو

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.

وبحسب بيان اليوم، قال طلعت السيد، المستشار العمالي بعمان، إن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والمتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى أول يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن القرار نص على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار، بهدف مساعدة قطاعي الزراعة والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إثر جائحة كورونا، باعتبارها قطاعات مهمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتابعت: هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على العمالة المصرية بالسماح بتجديد تصريح العمل برسوم مخفضة وتغير صاحب العمل داخل تلك القطاعات.

محمد سعفان القوى العاملة رسوم تصاريح العمل الأردن

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