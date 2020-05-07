أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الجوائز تذاكر.. "مصر للطيران" تطلق مسابقة بمناسبة مرور 88 عامًا على تأسيسها

01:28 م الخميس 07 مايو 2020
الجوائز تذاكر.. "مصر للطيران" تطلق مسابقة بمناسبة مرور 88 عامًا على تأسيسها

مصر للطيران" تطلق مسابقة بمناسبة مرور 88 عامًا على

كتب- محمد عبيد:

أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، مسابقة لركابها بعنوان "مصر للطيران في السينما المصرية" من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وانستجرام)، وذلك بمناسبة مرور 88 عامًا على إنشاء الشركة في السابع من مايو 1932.

وتمثلت شروط المسابقة في إرسال أكبر عدد من اللقطات التي ظهرت فيها طائرات الشركة وفنانين بزي مصر للطيران في أدوار (طيارين، ضيافة وغيرها) في رسالة على صفحة مصر للطيران الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويحصل الفائزون على تذاكر طيران مقدمة هدية من الشركة صالحة للاستخدام حتي العام القادم .

مصر للطيران مصر للطيران في السينما المصرية

الخبر التالى:

"شددت على ارتداء الكمامات".. وزيرة الصحة: "الخط الساخن يستقبل 3000 استفسار يوميًّا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7588

    عدد المصابين

  • 1815

    عدد المتعافين

  • 469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3755341

    عدد المصابين

  • 1245415

    عدد المتعافين

  • 263831

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تحديد مواعيد حظر الـ15 يومًا القادمة".. بدء اجتماع الحكومة عبر "فيديو كونفرانس"