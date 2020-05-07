الجوائز تذاكر.. "مصر للطيران" تطلق مسابقة بمناسبة مرور 88 عامًا على تأسيسها

كتب- محمد عبيد:



أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، مسابقة لركابها بعنوان "مصر للطيران في السينما المصرية" من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وانستجرام)، وذلك بمناسبة مرور 88 عامًا على إنشاء الشركة في السابع من مايو 1932.



وتمثلت شروط المسابقة في إرسال أكبر عدد من اللقطات التي ظهرت فيها طائرات الشركة وفنانين بزي مصر للطيران في أدوار (طيارين، ضيافة وغيرها) في رسالة على صفحة مصر للطيران الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ويحصل الفائزون على تذاكر طيران مقدمة هدية من الشركة صالحة للاستخدام حتي العام القادم .