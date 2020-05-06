أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

المترو: نقل مليون و137 ألف راكب أمس

06:09 م الأربعاء 06 مايو 2020
المترو: نقل مليون و137 ألف راكب أمس

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة النقل، عن حصيلة عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر خطوط المترو الثلاثة، أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة النقل، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل مليون و137 ألفًا و213 راكبًا من خلال 1226 رحلة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

وأضافت الوزارة، أنه تم نقل 648 ألفًا و22 راكبًا، عبر الخط الأول، بينما تم نقل 420 ألفًا و384 راكبًا، أما الخط الثالث فتم نقل 67 ألفًا و804 ركاب.

IMG-20200506-WA0019

وزارة النقل مترو الأنفاق

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| وزير التعليم يكشف مقترحات بدء العام الجديد ودفن الشيخ الطبلاوي بالبساتين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة