المترو: نقل مليون و137 ألف راكب أمس

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة النقل، عن حصيلة عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر خطوط المترو الثلاثة، أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة النقل، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل مليون و137 ألفًا و213 راكبًا من خلال 1226 رحلة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

وأضافت الوزارة، أنه تم نقل 648 ألفًا و22 راكبًا، عبر الخط الأول، بينما تم نقل 420 ألفًا و384 راكبًا، أما الخط الثالث فتم نقل 67 ألفًا و804 ركاب.