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34 قرار علاج على نفقة الدولة.. مدبولي: الاستجابة لأكثر من 250 استغاثة خلال أبريل

03:16 م الأربعاء 06 مايو 2020
34 قرار علاج على نفقة الدولة.. مدبولي: الاستجابة لأكثر من 250 استغاثة خلال أبريل

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل الماضي، في الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم لاسيما في ظل الظروف والتداعيات الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن شهر أبريل الماضي شهد الرصد والاستجابة لأكثر من 250 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه تم التواصل معها جميعاً، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 34 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

وأوضح "المصري"، أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام والعمود الفقري، والحالات الجلدية، والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة، وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية.

كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام.

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