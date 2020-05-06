إعادة العالقين بالخارج وأخبار الشأن المحلي أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، حيث تصدر نشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عناوين ومانشيتات الصفحات الأولى من صحف "الأخبار" و"الأهرام" و"الجمهورية".

فتحت عنوان "انتهاء ميكنة خدمات تراخيص البناء والمحلات والمرافق 30 يونيو"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والذي بحث خلاله الجانبان عددا من ملفات عمل الوزارة الراهنة.

وأشارت "الأخبار" إلى أن الوزيرة عرضت جانبا من التطور في خطط ميكنة الخدمات الحكومية والتي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، كما أوضحت الوزيرة أن هناك عددا من الخدمات الحكومية سيتم إتاحتها وتوصيل الوثيقة أو المستند للمنازل في 30 يونيو المقبل، ومن بينها تجديد تراخيص البناء وتراخيص المحال التجارية وتوصيل المرافق الدائمة والتصالح في مخالفات البناء وسداد قيمة المخالفات الواقعة على المركبة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء تابع كذلك موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، حيث وجه بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها وتجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة.

وعلى الصفحة الأولى لـ"الأهرام"، عنونت "إعادة العالقين بأسرع وقت والدولة تتحمل إقامتهم بالمدن الجامعية"، لتبرز توجيه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف الاستعداد لعودة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت ممكن، وتأكيده أن كل من سيتم تسكينهم في المدن الجامعية أو نزل الشباب للعزل الصحى ستتحمل الدولة تكلفة إقامتهم وإعاشتهم بالكامل، أما من يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته به.

ونقلت "الأهرام" عن رئيس الوزراء قوله - خلال الاجتماع الذى عقده أمس مع عدد من الوزراء المعنيين لمتابعة جهود إعادة المصريين العالقين بالخارج - إن الدولة بدأت منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ثم بدأت تظهر أعداد أخرى تعمل على تنظيم عودتهم، موضحا أنه تم التنسيق منذ فترة من الجانب الكويتي بهدف عودة عدد من المصريين العاملين الذين لم يوفقوا أوضاع إقامتهم هناك، وبدأت الطائرات من أمس في إعادتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب الاجتماع، عقد وزراء الخارجية والهجرة والإعلام مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، أكد خلاله سامح شكرى وزير الخارجية أن الحكومة ولجنة متابعة العالقين مستمرة في العمل لحين عودتهم، مبينا أن الأولوية لمن ينطبق عليهم الشروط.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن الحكومة تعمل على إعادة المصريين قبل عيد الفطر، وأوضحت أنه تم بدء تنفيذ خطة إعادة نحو 5 آلاف و300 مصري بالكويت خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ونقلت "الأهرام" توضيح وزيرة الهجرة حول أنه تم رصد محاولات لزعزعة الثقة في الدولة المصرية من جانب مجموعات تثير البلبلة وسط المصريين، وتأكيدها أن الدولة لا تفرق بين عامل وعالم ولا بين مقيمين في دولة دون أخرى، فيما نوه أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام بأن الدولة لن تترك مصريا واحدا عالقا في الخارج وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما صحيفة "الجمهورية"، فأبرزت توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بمد فترة صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى آخر الشهر الجاري، بدلا من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

فتحت عنوان "التموين مد صرف فارق نقاط الخبز لنهاية الشهر"، نقلت الصحيفة ما جاء في بيان وزارة التموين، بأن القرار يأتي في إطار الحرص على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر من خلال محال بدالي التموين وفروع مشروع "جمعيتى" والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

واستمرارا لتصدر أخبار الشأن المحلي اهتمامات الصحف، عنونت "الأهرام" "معاشات استثنائية للشهداء والمصابين من أبناء شمال سيناء"، حيث ألقت الضوء على إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج منح معاشات استثنائية لـ2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية للشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين، الذين أصيبوا على أيدي الإرهابيين بالإضافة إلى الحالات الطارئة والحالات التي أدت خدمات جليلة.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم؛ تقديرا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن أسرهم، بالإضافة إلى الحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.

وفي أخبار الشأن الاقتصادي، محليا، أبرزت "الجمهورية" أرباح البورصة المصرية تحت عنوان "البورصة تربح 4.8 مليار جنيه"، حيث أشارت إلى أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات أمس، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.8 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 556 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 1.4 مليار جنيه.

وذكرت الصحيفة أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 1.05 في المائة ليبلغ مستوى 10188.31 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ مستوى 1175.37 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.67 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 1107.07 نقطة.

ولفتت "الجمهورية" إلى أنه في ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 113 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، وحافظت 37 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.