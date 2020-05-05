الحجز بدأ بالمشروعين.. أيهما أفضل شراء شقة في "جنة" أم "دار مصر"؟ (أسعار وأماكن)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في إجراءات حجز 1359 شقة مشروع جنة للإسكان الفاخر، و1061 شقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، في عدد من المدن الجديدة.

حيث بدء حجز شقق جنة يوم 26 أبريل الماضي ويستمر حتى 4 يونيو المقبل، وفي مشروع دار مصر بدأ التقديم للحجز يوم 3 مايو الجاري، وحتى 11 يونيو المقبل.

ويوضح "مصراوي" في هذ التقرير الفرق بين المشروعين، تسهيلًا على الراغبين في الحجز، وما هي المواصفات الخاصة في كل مشروع والأسعار ونظم السداد والتي جاءت على النحو التالي:

مواصفات المشروعين:

مشروع "دار مصر"، كان أول كمبوند تطلقه هيئة المجتمعات العمرانية في نوفمبر 2014، يتميز بمفهوم الخصوصية، كامل الخدمات من أسواق تجارية وموقف للسيرارات بجانب مساحات من اللاند سكيب، كما تواجد في كل العمائر أسانسير، وجرى طرح المرحلة الثانية من المشروع في أكتوبر 2015، دون اختلاف في مواصفات المشروع.

لكن مشروع "جنّة"، تميز بنفس مواصفات "دار مصر" بمرحلتيه الأولى والثانية، وجرى إضافة بعض المميزات والتعديلات عليه، واحتفظ بنفس المظهر الخارجي، لكنه ضم حمام سباحة وبحيرة صناعية، ونادٍ اجتماعي به ملاعب رياضية، وتراوحت مساحات الوحدات بين 100 متر وحتى 150 مترًا.

كما يتضمن المشروع مساحات كبيرة من اللاند سكيب بجودة أعلى، ويعتمد المشروع على تنفيذ عمارات سكنية ذات مظهر حضاري متميز وجذاب، ويجرى استخدام أحجار المايكا الديكورية بالواجهات والتشطيب الكامل للوحدات السكنية، وتوفير المصاعد وتوصيل الغاز الطبيعي والتليفونات والكهرباء والمياه لكل العمارات.

واعتمدت وزارة الإسكان على تخصيص مشروع جنة كإسكان فاخر موجة إلى الطبقة فوق المتوسطة، بينما مشروع "دار مصر" كان موجه إلى الفئة المتوسطة باعتبارة إسكان متوسط.

الأسعار ومدن الطرح:

شقق مشروع جنة تم طرحها في 6 مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

سجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيها، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفا، والشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفاا، وفي مدينة الشيخ زايد، وصل سعر لـ

11.925 جنيها، والشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألفا، والشقة الـ130 مترا سجلت مليون و581 ألفا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيها، والشقة الـ100 متر، بمليون و90 ألفا، والشقة الـ130 مترًا بمليون و417 ألفا، ومدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080، والشقة الـ100 متر 944 ألفا، والشقة الـ130 مترا بمليون و200 ألف جنيه، أما في مدينة المنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 8.860 جنيه، والشقة الـ100 متر بـ900 ألف، والشقة الـ130 مترًا بمليون 170 ألفا، وأخيرا في مدينة الشروق سجل المتر 8150 جنيه، والشقة الـ100 متر 831 ألف جنيه.

أما في مشروع دار مصر بدءت إجراءات الحجز في 5 مدن (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة).

ففي مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، وفي مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ140 مترًا، وصل سعرها لـ826 ألفا، وفي مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ115 مترا 583 ألفا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

أما في مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه، وفي مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

نظم السداد:

نظم السداد في المشروعين لا يوجد أي اختلاف بينهم، حيث يجرى سداد 50 ألف مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

كما يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه للمشروعين، لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، ويسدد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة، أو وفقا لقرض التمويل العقاري التابع لمبادرة البنك المركزي على 20 سنة، وفي حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.

طريقة الحجز:

تعتمد هيئة المجتمعات العمرانية، على الحجز الإلكتروني في المشروعات الأخيرة التي تطرحها، حيث تتم عملية التقديم والحجز في المشروعين من خلال سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–reservation.com)، بعد سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات تبدء الخطوة الثانية، ليس لها علاقة بالعملاء، وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات.

أما الخطوة الثالثة- الحجز بالأسبقية، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

أقرا أيضًا:

- لماذا تطرح الإسكان وحدات الدور الأرضي والأخير فقط؟

- الـ100 متر بمليون جنيه.. ننشر كراسة حجز شقق "جنة" في 6 مدن

​