"ادعم شيخ الأزهر".. قصة تريند مصر "الأول" والسبب فيديو "مُفبرك وقديم"

كتب - محمود مصطفى:

على مدار الساعات الماضية، تصدر هاشتاج ادعم شيخ الأزهر، الترتيب الأول على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" في مصر، بعد تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، للإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على إم بي سي مصر، يطالب فيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتقديم استقالته.

وتضمن الفيديو الذي لم تتعدى مدته ثلاث دقائق، صورة للإعلامي عمرو أديب، بجانبه صورة أخرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولوجو قناة إم بي سي مصر، أعلى يمين الصورة وأسفلها لوجو برنامج الحكاية.

وطالب عمرو أديب خلال الفيديو، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالاستقالة، زاعما أن الأزهر لم يقدم شيئا حتى الآن، لمحاربة الإرهاب.

بدأ تداول الفيديو على موقعي فيسبوك وتويتر، منذ مساء أول أمس الأحد، وانتشر بكثافة، ووصل نسبة مشاهدته إلى 120 ألف، بحسب الإعلامي أحمد الشيخ المتخصص في التحقق من الأخبار.

‫وقال الشيخ، إن أحد الأشخاص استخدم حديث سابق للإعلامي لعمرو أديب، ووضعه على صورة جديدة، لمهاجمة شيخ الأزهر، ودعاه للتنحي وحمله مسؤولية هجوم بئر العبد، وتم نشر الفيديو على فيسبوك ويوتيوب مساء أول أمس الأحد.

وأضاف الشيخ في منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، حديث عمرو أديب الذي طالب فيه شيخ الأزهر بالتنحي منذ خمس سنوات، وأدى إلى قيام شخص بتدشين حساب جديد على تويتر، وهو أول من دعا اليوم للتدوين على هاشتاج #ادعم_شيخ_الأزهر .

وتابع المتخصص في التحقق من الأخبار: "توجد تقنيات يمكن استخدامها، تمكن أي هاشتاج من تصدر تويتر بدون تفاعل حقيقي، وبعد ذلك يبدأ المستخدمون الحقيقيون التفاعل معه فيحصل على المصداقية".

وقال إن هاشتاج#ادعم_شيخ_الأزهر، لا يزال يتصدر تويتر في مصر، على الرغم من فكرة وجوده على تويتر من سنوات وينشط في مناسبات مختلفة.

ومن جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الاثنين من برنامج الحكاية، على الفيديو المتداول، بقوله" قديم منذ خمس سنوات".

شاهد تفاصيل رد عمرو أديب على الفيديو المتداول (اضغط هنا)