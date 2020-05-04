​"خطة البرلمان" تكشف موعد تطبيق الزيادات الجديدة لرسوم البنزين والسولار والمحمول

كتب- أحمد علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تطبيق الزيادات الجديدة في رسوم تنمية موارد الدولة، التي أقرها مجلس النواب، اليوم الاثنين، سيتم فور نشر القانون في الجريدة الرسمية عقب إصداره رسميًا من رئيس الجمهورية.

وأضاف عمر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن البرلمان أقر مشروع القانون بشكل نهائي، وأرسله إلى رئيس الجمهورية، ليتولى إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلًا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية، أمام البرلمان، إن المواطن لن يتحمل مليمًا واحدًا من تلك الزيادات، وأضاف أن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين بواقع 30 قرشًا للتر الواحد، لن تترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.

وشرح وزير المالية للنواب كيفية عدم تحمل المواطنين أية زيادات في أسعار البنزين والسولار، قائلًا إن الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية، وذلك من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول؛ بحيث تؤول تلك الزيادة إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول؛ لدعم حزم اجتماعية واقتصادية ستطبقها الدولة.