الإياتا: 120 مليار دولار زيادة في ديون شركات الطيران بسبب كورونا

كتب- محمد عبيد:



أعلن ألكساندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ارتفاع ديون صناعة الطيران المدني إلى حوالي 550 مليار دولار مع نهاية العام الحالي بزيادة قدرها حوالي 120 مليار دولار على مستويات الديون بزيادة بلغت حوالي 28% في بداية العام الجاري بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد .



وقال دي جونياك، في بيان، اليوم الأحد، إن التقارير تتحدث عن أن الديون تتمثل في 67 مليار دولار من الديون الجديدة، منها 50 مليارًا من قروض حكومية، و5 مليارات ضرائب مؤجلة، و12 مليارًا ضمانات قروض، و52 مليارًا من مصادر تجارية تتمثل في 23 مليارًا من قروض تجارية و18 مليارًا من دين سوق رأس المال و5 مليارات ديون من عقود الإيجار التشغيلية الجديدة و6 مليارات تسهيلات ائتمانية قائمة.



وأكد أن المساعدات المالية هي شريان الحياة للتغلب على أسوأ أزمة تواجه قطاع النقل الجوي، وقال: هناك تحدي منع شركات الطيران من الغرق تحت عبء الديون الذي تسببه المساعدة، والحكومات تعهدت بتقديم 123 مليار دولار كمساعدات مالية لشركات الطيران ويتعين سداد 67 مليار دولار من هذا المبلغ تتمثل في الأجور 34.8 مليار دولار، وتمويل الأسهم 11.5 مليار دولار، والإعانات الضريبية 9.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا أمر حيوي لشركات الطيران التي "ستحرق" ما يقدر بـ 60 مليار دولار من النقد في الربع الثاني من عام 2020 وحده.



وأشار إلى أن متوسط المساعدات الحكومية لشركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بلغ حوالي 1% من إيرادات العام الماضي، لافتا إلى أن نوع المساعدة المقدمة سيؤثر على سرعة وقوة التعافي، داعيا الحكومات التي لا تزال تفكر في التخفيف المالي على التركيز على الإجراءات التي تساعد شركات الطيران على زيادة تمويل الأسهم.​