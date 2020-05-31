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تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة تبدأ غدا وتستمر حتى الأربعاء

11:09 ص الأحد 31 مايو 2020
تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة تبدأ غدا وتستمر حتى الأربعاء

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتورمحمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة جديدة تستمر لمدة 3 أيام بداية من غدا الاثنين وحتى الاربعاء المقبل، على أن نشهد تراجع درجات الحرارة مرة أخرى بداية من يوم الخميس.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستكون قرابة الـ37 درجة على القاهرة بعد أن كانت 30 و32 درجة، لافتا إلى أن الموجة الحارة لن تصل إلى شديدة الحرارة.

وتابع شاهين: أكثر الأيام ارتفاعا في درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء، حيث تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 42 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة والجنوب 45 درجة.

وأشار إلى أن الجو ما زال مائلا للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة من 18 إلى 21 درجة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، وجود نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال أحيانا، خاصة يوم الأربعاء المقبل.

موجة حارة درجات الحرارة محمود شاهين

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