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حدث في 8 ساعات| آلية علاج مصابي "كورونا" في المنزل.. وتفاصيل أول صلاة جمعة

06:16 م الجمعة 29 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| آلية علاج مصابي "كورونا" في المنزل.. وتفاصيل أول صلاة جمعة

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي حول ملف القضية الليبية وأمن الطاقة، وكشف وزيرة الصحة آلية تقديم العلاج المنزلي للمصابين بـ"كورونا"، إضافة إلى رد الصحة العالمية على تشخيص حالات كورونا "أون لاين".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأزهر الشريف كامل الوزير وزارة النقل فيروس كورونا كوفيد 19 مسجد السيدة نفيسة وزارة الصحة مصطفي مدبولي السيسي

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