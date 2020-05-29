حدث في 8 ساعات| آلية علاج مصابي "كورونا" في المنزل.. وتفاصيل أول صلاة جمعة
(مصراوي):
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي حول ملف القضية الليبية وأمن الطاقة، وكشف وزيرة الصحة آلية تقديم العلاج المنزلي للمصابين بـ"كورونا"، إضافة إلى رد الصحة العالمية على تشخيص حالات كورونا "أون لاين".
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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