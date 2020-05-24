انخفاض جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس أيام عيد الفطر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام (الأحد - الاثنين- الثلاثاء) أيام عيد الفطر المبارك.

وعن طقس اليوم الأحد، تستمر درجات الحرارة في الانخفاض بمعدل 4 درجات عن أمس السبت على القاهرة، ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحرى، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وتشهد البلاد أمطارا خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وذلك على مناطق متفرقة وفى فترات متقطعة من اليوم.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 28– 18، الوجه البحرى 27 – 17، السواحل الشمالية الغربية 25– 19، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 – 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 – 22، شمال الصعيد 31 – 18، جنوب الصعيد 35 – 21 درجة.

أما طقس الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر، فهو لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وتمثلت الظواهر الجوية، في وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 28– 18، الوجه البحرى 27 – 17، السواحل الشمالية الغربية 26 – 19، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 – 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 – 22، شمال الصعيد 31 – 18، جنوب الصعيد 35 – 21 درجة.

أما يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر، فذو طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على معظم الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 30 – 19، الوجه البحرى 30 – 19، السواحل الشمالية الغربية 27 – 19، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 – 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 – 25، شمال الصعيد 34 – 20، جنوب الصعيد 37 – 22 درجة مئوية.

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