مياه الجيزة: انتهاء الكسر المفاجئ بخط مياه محطة امبابة



كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انتهاء أعمال الإصلاح لخط 1000 مم الخارج من محطة مياه امبابة، والمغذى للخزان الياباني بالرماية.

وأوضحت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه وتصل تباعا للمناطق المتأثرة فور تحميل الشبكات ووفقا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ.