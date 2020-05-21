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"السبكي" في اليوم العالمي لأطباء الأسرة: دوركم ملموس.. ونجاحكم مبهر

02:23 ص الخميس 21 مايو 2020
"السبكي" في اليوم العالمي لأطباء الأسرة: دوركم ملموس.. ونجاحكم مبهر

الدكتور أحمد السبكي

كتب - أحمد جمعة:
أشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة، بدور أطباء الأسرة في منظومة التأمين الصحي الشامل، تزامنًا مع اليوم العالمي لطبيب الأسرة.

وقال "السبكي" في فيديو نشرته الهيئة اليوم: "أتقدم لكم بخالص التهاني في اليوم العالمي لطبيب الأسرة الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية تقديرا للجهود التي تقومون بها في النظم الصحية العالمية".

وأضاف: "دوركم كان ملموسا ونجاحكم كان مبهرا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد الذي سجل أكثر من 85% من سكانها بوحدات الرعاية الصحية الأولوية وتعرفوا على طبيب الأسرة وبدأوا يتواصلوا معه لمتابعة الحالة الصحية لكل فرد من أفراد الأسرة".

وأوضح السبكي أن هذا المجهود امتد أيضًا إلى باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بما في ذلك الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وارتفعت نسبة التسجيل بين المواطنين إلى 60% بهذه المنظومة.

أحمد السبكي اليوم العالمي لأطباء الأسرة منظومة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة

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