عميدة قصر العيني تكشف حقيقة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

كتب- هاني رجب:

نفت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميدة طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ما تم تداوله عن إجراء مستشفيات قصر العيني مسحات PCR ، التحاليل الخاصة باكتشاف فيروس كورونا كوفيد ١٩.



وقالت الدكتورة هالة صلاح الدين، في بيان، إن الجامعة فوجئت بتداول أخبار كاذبة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن قسم التحاليل بالقصر العيني يعلن عن تفعيل خدمة أخذ المسحات الخاصة بتحليل كورونا كخدمة منزلية، وهو أمر غير صحيح.​