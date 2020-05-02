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​على عمق 10 كلم.. البحوث الفلكية يعلن تفاصيل جديدة عن زلزال جزيرة كريت

11:28 م السبت 02 مايو 2020
​على عمق 10 كلم.. البحوث الفلكية يعلن تفاصيل جديدة عن زلزال جزيرة كريت

نتيجة زلزال - ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال الذي ضرب جنوب جزيرة كريت اليوم السبت، كان على بعد 220 كلم شمال مدينة مطروح.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت اليوم فقط هزة أرضية على بعد 220 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم، في بيان إعلامي، أن الهزة الأرضية جاءت في تمام الساعة الثانية و51 دقيقة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر وخط العرض 3°34.07 شمالًا، وخط الطول°25.61 شرقًا على عمق 10 كم، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.​

زلزال المعهد القومي للبحوث الفلكية جزيرة كريت جاد القاضي

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